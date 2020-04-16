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Ангела Меркель объявила о постепенном возвращении жизни в прежнее русло со следующей недели

Ангела Меркель объявила о постепенном возвращении жизни в прежнее русло со следующей недели

С 20 апреля, пишет Bloomberg, в Германии могут открыться книжные и веломагазины. С 4 мая откроются школы и парикмахерские. Крупные мероприятия, такие как футбольные матчи, концерты и фестивали, не будут проводиться до конца лета. Рестораны, спортивные залы останутся закрыты на неопределенный срок.

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