Ангела Меркель объявила о постепенном возвращении жизни в прежнее русло со следующей недели

С 20 апреля, пишет Bloomberg, в Германии могут открыться книжные и веломагазины. С 4 мая откроются школы и парикмахерские. Крупные мероприятия, такие как футбольные матчи, концерты и фестивали, не будут проводиться до конца лета. Рестораны, спортивные залы останутся закрыты на неопределенный срок.



Подписывайтесь на Telegram-канал ATN_NEWS. Есть чем поделиться? Пишите сюда

