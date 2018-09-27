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Ангела Меркель потерпела внутриполитическое поражение

Неожиданный поворот. В Германии канцлер Ангела Меркель потерпела внутриполитическое поражение. Председателем фракции "Христианско-демократический союз Германии" и "Христианско-социальный союз в Баварии" в бундестаге избран Ральф Бринкхаус. Сама Меркель публично поддерживала другую кандидатуру - занимавшего эту должность последние 13 лет Фолькера Каудера. Канцлер, возглавляющая Христианско-демократический союз, назвала результаты внутрифракционного голосования поражением.

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