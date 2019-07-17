Первая женщина-канцлер в истории Германии Ангела Меркель сегодня отмечает 65-летие. Она вот уже 14 лет руководит государством и останется на посту канцлера до 2021 года. В столь праздничный день главной неожиданностью для немцев стало появление Меркель в обычном магазине. Видимо подготовку к торжеству она ведет сама.