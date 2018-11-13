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Ангела Меркель сегодня выступит на дебатах пленарной сессии Европейского парламента
Канцлер ФРГ Ангела Меркель сегодня выступит на дебатах пленарной сессии Европейского парламента. Ее речь во французском Страсбурге, как ожидается, будет посвящена видению будущего Европы. Многие наблюдатели ожидают услышать своего рода ответ на планы президента Франции о реформировании Европейского союза. Они были изложены Макроном год назад во время программной речи в Сорбонне.
В то же время Меркель выступит перед евродепутатами на фоне объявления о своем уходе с поста правящей в ФРГ партии "Христианско-демократический союз" и отказе впредь бороться за пост канцлера.
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