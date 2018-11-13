Канцлер ФРГ Ангела Меркель сегодня выступит на дебатах пленарной сессии Европейского парламента. Ее речь во французском Страсбурге, как ожидается, будет посвящена видению будущего Европы. Многие наблюдатели ожидают услышать своего рода ответ на планы президента Франции о реформировании Европейского союза. Они были изложены Макроном год назад во время программной речи в Сорбонне.