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Ангела Меркель: Вторичная миграция внутри ЕС должна быть упорядочена
Мигранты - камень преткновения ЕС. Договорится по этому острому вопросу пытаются главы государств и правительств на двухдневном саммите в Брюсселе. Главная задача политиков - принять общее решение по беженцам, которые незаконно попадают в Европу. Кроме того, остро стоит вопрос о вторичной миграции. Также необходимо решить, каким образом выдворять лиц, которым было отказано в праве на убежище.
Проситель убежища не должен внутри Евросоюза выбирать страну, где ему подавать заявление на предоставление убежища. Также нельзя оставлять в одиночестве государства ЕС, которые в особенной мере затронул миграционный кризис".
Завтра же речь пойдет о выходе Великобритании из Европейского союза. Британия на обсуждении присутствовать не будет. Также на саммите примут решение о продлении экономических санкций против России. Буквально накануне премьер-министры Италии и Словакии выступили против санкционного режима. Однако остальные настаивают на возможной отмене санкций только после выполнения минских соглашений.
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