Ангела Меркель: Вторичная миграция внутри ЕС должна быть упорядочена

Мигранты - камень преткновения ЕС. Договорится по этому острому вопросу пытаются главы государств и правительств на двухдневном саммите в Брюсселе. Главная задача политиков - принять общее решение по беженцам, которые незаконно попадают в Европу. Кроме того, остро стоит вопрос о вторичной миграции. Также необходимо решить, каким образом выдворять лиц, которым было отказано в праве на убежище.

Проситель убежища не должен внутри Евросоюза выбирать страну, где ему подавать заявление на предоставление убежища. Также нельзя оставлять в одиночестве государства ЕС, которые в особенной мере затронул миграционный кризис".