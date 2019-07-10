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Ангеле Меркель вновь стало плохо на публике

Третий раз за месяц! Ангеле Меркель вновь стало плохо на публике. На этот раз приступ дрожи настиг канцлера ФРГ во время встречи с премьер-министром Финляндии в Берлине. Ранее подобные инциденты с Меркель случались сначала во время визита Владимира Зеленского, после во время приема у президента Германии. Общественность не на шутку взволнована состоянием канцлера, та, впрочем, уверяет, что поводов для беспокойства об ее здоровье нет.

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