Ангелу Меркель провели с поста канцлера Германии под панк-рок

С оркестром под панк-рок. В Берлине торжественно проводили Ангелу Меркель на пенсию. Во дворе немецкого Министерства обороны оркестр ВС Германии организовал концерт и марш в полном парадном обмундировании. По пожеланию фрау канцлера музыканты исполнили хит времен Восточной Германии - панк-рок-песню "Ты забыл цветную пленку".



Ангела Меркель еще пару дней пробудет на посту исполняющего обязанности канцлера Германии - ровно до того момента, пока в должность не вступит ее преемник Олаф Шольц. Всего Меркель возглавляла правительство ФРГ 16 лет.