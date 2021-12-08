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Ангелу Меркель проводили с поста канцлера Германии
Депутаты немецкого бундестага проводили Ангелу Меркель с поста канцлера ФРГ. Она занимала этот пост на протяжении 16 лет. С уходом Меркель закончилась целая эпоха в новейшей истории не только ФРГ, но и в мировой политике. Сегодня в бундестаге будет избран новый глава правительства. Ожидается, что им станет лидер немецких социал-демократов Олаф Шольц.
В том, что Германия превратилась в государство с зависимой экономикой и внешней политикой за время правления Меркель, не сомневается депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт. Также эксперт дал оценку будущему немецкому канцлеру социал-демократу Олафу Шольцу. По его словам, ничего хорошего от нового немецкого правительства ждать не стоит.
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