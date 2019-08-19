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Англичане готовятся к жесткому выходу из Евросоюза
Жизнь без лекарств, продуктов и бензина - такое будущее ждет британцев в случае Брексита без сделки. О дефиците основных товаров говорится в отчете правительства Великобритании, который описывает наихудший сценарий выхода страны из ЕС. Этот план получил название "Операция “Овсянка”. Утечку из отчета опубликовало издание The Sunday Times. И правительство было вынуждено подтвердить существование такого кризисного документа. Откуда название и что сейчас происходит в Туманном Альбионе, расскажет Ольга Давидович.
Операция под кодовым названием "Овсянка" посеяла настоящую панику на Туманном Альбионе.
Британцы опустошают прилавки магазинов и аптек, запасаются бензином и предметами первой необходимости. Зоомагазины забили склады кормами для животных, а пиццерии -начинками для своих изделий. А все из-за утечки секретного документа, который подготовило правительство страны на случай Брексита без соглашения. А он сейчас наиболее вероятен.
Общая нервозность, царящая на Туманном Альбионе и вокруг него, естественно, сказывается на фондовых и валютных рынках.
Уже идет давление на британскую экономику. А последние недели курс фунта стерлинга опустился до минимальной отметки по отношению к евро с лета 2016-го, когда, собственно, британцы и проголосовали за отделение от Евросоюза. Банком Англии понижен и предполагавшийся рост ВВП.
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