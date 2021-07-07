Англия и Дания поспорят за выход в финал ЧЕ по футболу

Матчем сборных Дании и Англии завершится полуфинальная стадия ЧЕ-2020. Команды выйдут на поле в 22:00. Встречу в прямом эфире покажет телеканал "Беларусь 5". Последним официальным соревнованием, где встречались команды, была Лига наций УЕФА. Тогда коллективы провели два поединка. Результат - одна ничья, одна победа датчан. Напомним, первый финалист уже определен. Сборная Италии обыграла испанцев. Исход матча решила серия пенальти.

