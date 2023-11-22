Английский стал официальным языком Украины

22 ноября Верховная рада объявила официальным языком межнационального общения в Украине английский. Предполагается, что официальным структурам в процессе своей деятельности будет разрешено его использовать наравне с украинским. Примечательно, что русский язык, который распространен в Украине гораздо шире, здесь запрещен: даже продавец магазина или школьный учитель может быть уволен или оштрафован за его использование на рабочем месте. Кроме того, спикер Верховной рады на днях заявил, что русского меньшинства в стране нет, а любые структуры, которые его пытаются представлять, незаконны.