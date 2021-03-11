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Английский язык может стать в Украине государственным
Такие оценки не останавливают местных чиновников - у них каждый день новая, весьма нужная инициатива. Так секретарь Совета нацбезопасности и обороны предложил сделать английский государственным. По мнению Алексея Данилова, это поможет "защититься от России". А русский язык Данилов назвал пережитком советского прошлого. Напомним, с 16 января использование русского языка в Украине ограничено на законодательном уровне.
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