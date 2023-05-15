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Англосаксы на стороне эскалации украинского конфликта и не скрывают, что давно над этим работают

Канцелярия премьер-министра Сунака с гордостью отчиталась, что, начиная с 2014, Великобритания обучила 37 тысяч украинских военных. В текущем году Лондон организует курсы карателей еще для 20 тысяч бойцов ВСУ. В ближайшее время режим обещают снабдить ракетами для систем ПВО и беспилотниками большой дальности. Они способны поражать цели на расстоянии от 200 километров. А вот обещаний принять Украину в НАТО Зеленский в ходе европейского путешествия так и не услышал.

Подливают масло в украинский огонь и французы. Париж в ближайшие недели оснастит несколько батальонов ВСУ десятками единиц бронетехники, в том числе легкими колесными танками.

Правда, колесные танки - специфический вид техники. Удачное применение они имели разве что в ЮАР, где песчаный твердый грунт позволял раскрыть немногочисленные преимущества этой машины.

Жители Германии против поставок вооружений Киеву

А вот жителей Германии проукраинская оружейная щедрость канцлера Шольца откровенно возмущает. Они настаивают на прекращении поставок оружия Киеву. Накануне Берлин объявил о выделении Украине крупнейшего пакета военной помощи на три миллиарда долларов. Демонстранты в Дюссельдорфе и Ахене требуют заключить мир без оружия и начать мирные переговоры.

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