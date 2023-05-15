Англосаксы на стороне эскалации украинского конфликта и не скрывают, что давно над этим работают

Канцелярия премьер-министра Сунака с гордостью отчиталась, что, начиная с 2014, Великобритания обучила 37 тысяч украинских военных. В текущем году Лондон организует курсы карателей еще для 20 тысяч бойцов ВСУ. В ближайшее время режим обещают снабдить ракетами для систем ПВО и беспилотниками большой дальности. Они способны поражать цели на расстоянии от 200 километров. А вот обещаний принять Украину в НАТО Зеленский в ходе европейского путешествия так и не услышал.