Ангола сегодня отмечает национальный праздник

Страна чествует обретение независимости от Португалии в 1975 году. По этому случаю по всей стране проходят торжества - парады, концерты и разнообразные культурные мероприятия. С Днем Независимости президента Анголы и народ этой страны поздравил Глава белорусского государства. Александр Лукашенко подтвердил заинтересованность Минска в развитии связей с Луандой и пригласил Жоау Лоуренсу посетить нашу республику с официальным визитом.