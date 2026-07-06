Анкара в преддверии саммита НАТО фактически переведена на осадное положение

Анкара фактически переведена на осадное положение. В преддверии саммита НАТО, который стартует 7 июля, турецкую столицу заблокировали силовики: безопасность обеспечивают более 70 тыс. полицейских и военных. Небо закрыли комплексы ПВО, а любые акции протеста в городе жестко запрещены.

В самом альянсе глубокий раскол. Фокус встречи полностью сместился с поддержки Киева на жесткие ультиматумы Дональда Трампа увеличить оборонные расходы европейцев до 5% ВВП. Союзники в панике и не знают, останутся ли США вообще вовлеченными в европейскую безопасность.

Иэн Лессер, политолог, стипендиат фонда Маршалла:

"Это действительно очень важный саммит, потому что в Гааге, конечно, были приняты решения о расходах. Это, несомненно, будет частью повестки дня, чтобы понять, какова позиция НАТО по этому вопросу. Но помимо этого есть важные вопросы, прежде всего касающиеся Соединенных Штатов, их обязательств в Европе. И я думаю, что европейские союзники будут очень заинтересованы услышать от президента Трампа, будут ли США оставаться вовлеченными в европейскую безопасность, будут ли они предпринимать больше действий в отношении Украины".

На этом фоне обещания Урсулы фон дер Ляйен выделить Киеву новые кредиты выглядят попыткой спасти ситуацию. Причем, ни конкретных дат, ни конкретных сумм глава Еврокомиссии не называет. Скупится и сам альянс: вместо 40 млрд долларов в документах фигурируют лишь 12, а Италия предлагает помогать Украине только на словах. Масла в огонь подлил ультиматум Польши: Туск запретил давать Киеву обещания из-за скандала вокруг героизации УПА.

Протестует и сама Турция. В Стамбуле профсоюзы вышли на массовый митинг под лозунгами "НАТО - убийцы! Убирайтесь!". Трyдящиеся требуют направить деньги на социальные нужды, а не на войну. Аналогичная акция, несмотря на запрет, прошла и в турецкой столице.