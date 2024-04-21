Анкара тонет. Мощный ураган в Турции, удара стихии не выдержала мечеть

Мощный ураган бушует на востоке Турции. Столица Анкара буквально уходит под воду. Сильный ветер повалил деревья и сорвал крыши с некоторых зданий. Затоплены многие улицы. С перебоями ходит общественный транспорт. В городе Чанкыры удара стихии не выдержал минарет мечети.

Второй минарет удержался. К счастью, никто не пострадал, повреждения получили соседние здания и автомобили. В Измире зафиксировали мощный смерч, он пронесся по побережью. Есть пострадавшие. Объявлена штормовая и ливневая тревога в 45-ти провинциях страны.