Анкару затопило ливнями. Столица Турции уходит под воду. Обильные осадки парализовали движение на дорогах. Из заблокированных водой автомобилей людей спасали пожарные. По сообщениям местных СМИ, в некоторых районах воды по пояс. Частично затопило и метро. Подземные переходы закрыты в целях безопасности.