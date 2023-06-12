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Анкару затопило ливнями
Анкару затопило ливнями. Столица Турции уходит под воду. Обильные осадки парализовали движение на дорогах. Из заблокированных водой автомобилей людей спасали пожарные. По сообщениям местных СМИ, в некоторых районах воды по пояс. Частично затопило и метро. Подземные переходы закрыты в целях безопасности.
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