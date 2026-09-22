Анна Великая: Трампу переговоры с Минском выгодны с точки зрения внутриполитической повестки

Против американского прагматизма - прибалтийская политика. Власти этих стран продолжают вставлять палки в колеса заокеанским союзникам. И, как отмечают эксперты, снятие американских санкций с калийной отрасли встречает препятствие со стороны Евросоюза.

Мнение эксперта.

Анна Великая, кандидат политических наук, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН (Россия):

"Безусловно, американских и восточноевропейских союзников эти переговоры напрягают. Мы должны понимать, что это страны, настроенные наиболее жестко по отношению к Беларуси. Но вместе с тем мы ведь видели, что Джон Коул накануне визита в Минск заехал в Вильнюс. То есть все равно эта линия поведения согласовывается, говорится о том, какие шаги будут предприняты. У восточноевропейских стран эти переговоры вызывают большой резонанс, и они относятся к ним с большими опасениями. Хотя я не думаю, что на американские действия повлияет позиция этих трех стран, которые выражают свою глубокую озабоченность. На самом деле Трампу эти переговоры очень выгодны с точки зрения внутриполитической повестки. Это история успеха. Он любит вести дипломатию напрямую с лидерами государств, которых он уважает, признает. Безусловно, Александр Григорьевич в его глазах пользуется большим авторитетом, поэтому он направляет не кадрового дипломата, а своего спецпосланника, чтобы показать высокий уровень доверия людям, которые могут достигать значимых соглашений и обсудить вопросы, важные для США".