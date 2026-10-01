Аномальная жара в Европе летом обернулась убытками в 130 млрд евро

Летняя жара дорого обошлась европейской экономике: по данным международной страховой группы "Альянс", в 130 млрд евро.

Из-за критического снижения производительности труда, сбоев в логистике и резкого падения уровня рек европейский бизнес столкнулся с рекордными издержками.

Главной жертвой температурных рекордов стала Италия, потерявшая 28 млрд евро. Следом идет Германия с убытками в 25 млрд. А замыкает тройку наиболее пострадавших стран Франция, чья экономика сократилась на 20 млрд евро.