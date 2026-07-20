Аномальная жара в Европе парализовала судоходство на Дунае

Аномальная жара в Европе, судя по всему, повлечет серьезные убытки для местного бизнеса. Из-за экстремальной засухи уровень воды в Дунае - главной транспортной артерии региона - упал до критических отметок, что парализовало речное судоходство.

В Венгрии навигация грузовых барж практически остановлена, а десятки пассажирских лайнеров досрочно завершают круизы, так как судам физически не хватает глубины для прохода под мостами Будапешта.

Туроператоры и логистические компании уже подсчитывают убытки от капризов природы, а экологи бьют тревогу из-за стремительного прогрева и мора речной рыбы. При этом метеорологи не дают утешительных прогнозов - такая ситуация сохранится по меньшей мере до конца недели.