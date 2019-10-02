Аномальная жара и сильные снегопады в США

Штаты не собирается покидать лето, и одновременно пришла зима. На юго-востоке США аномальные для начала октября температуры - кое-где столбик термометра достигает 32 градусов по Цельсию. Ученые-климатологи бьют тревогу -как долго продлится зной, пока неясно.



Тем временем жители штата Монтана продолжают расчищать улицы от снега. Сугробы местами достигают почти полутора метров. Власти региона объявили режим чрезвычайного положения.