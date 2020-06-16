Аномальная жара сохраняется в США

Запад страны страдает от пожаров. В Аризоне огонь уничтожил более 15 тысяч гектаров. К эвакуации готовят порядка тысячи человек. Чрезвычайные службы заявили, что причина огня - загоревшийся автомобиль. Локальные пожары не отпускают и Калифорнию. Масштаб распространения отдельно взятого очага меньше, однако частота появления пламени в разных местах сравнительно выше. Быстрое распространение стихии в регионе обусловлено засушливой и ветреной погодой, а также избытком травы и кустарников.



