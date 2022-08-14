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В Европе уровень воды в реках падает в среднем на 1-3 см. Чем это грозит?
Погода продолжает испытывать на прочность Европу. Во Франции уровень воды в реке Луара достиг исторического минимума. В некоторых местах русло полностью пересохло. Ситуация опасна тем, что водная артерия была важным источником, который питал многие регионы Пятой республики. Поэтому французы могут ожидать очередное ограничение на использование чистой воды.
Германия
Не лучше ситуация и в Германии. Суда бороздят пересыхающий Рейн на свой страх и риск. Грузопоток энергоносителей по руслу сократился в разы, это сказывается на объемах промышленности страны. Если в ближайшие недели в регионе продлится засуха, рецессия в Германии усилится. Бьет тревогу не только индустриальный сектор, но и аграрии вместе с разводчиками животных и рыб.
В день уровень воды в среднем падает на 1-3 сантиметра. Пересыхающие пруды быстрее греются. При высоких температурах содержание кислорода в воде уменьшается. Все это чревато гибелью водных растений и массовым замором рыбы.
Великобритания
Даже без погодных аномалий европейской экономике приходится непросто. Британцы на фоне инфляции и энергокризиса начали брать телевизоры и бытовую технику в аренду. Кроме того, у жителей Туманного Альбиона вырос спрос на прокат мебели и одежды.
Эстония
В Эстонии политики уже, не стесняясь, называют электричество "предметом роскоши". Напомним, в июле цена на энергию увеличилась на 15 процентов.
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