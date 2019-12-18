Аномальная жара в Австралии бьет все температурные рекорды

Этот вторник оказался самым жарким днем за всю историю метеонаблюдений в стране. 40 градусов по Цельсию. Прежний рекорд зафиксировали зимой 2013 года. Зной в Австралии спровоцировал засуху и масштабные лесные пожары. Сидней не отпускает смог.



