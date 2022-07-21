Аномальная жара в Европе

Во время европейской аномальной жары температура воздуха на территории Германии доходит до 40 градусов по Цельсию. И вот другая беда: без кондиционеров и душа гражданам не обойтись, а цены-то кусаются.



Для Швеции нынешняя температурная аномалия стала рекордной за 30 лет. Там выше 35 градусов. В некоторых бельгийских провинциях введен красный уровень опасности. Абсолютные рекорды жары побиты в 64 муниципалитетах Франции. Людей призывают по возможности отсиживаться дома. Страдают от аномальной жары жители Италии и Австрии.



В Испании и Греции небывалый зной провоцирует лесные пожары. В Малаге огонь подошел к домам, местных жителей эвакуировали. Полтысячи пожарных сражаются с огненной стихией на подступах к Афинам. Пригороды греческой столицы уже горят. Ситуацию крайне обостряет шквалистый ветер.