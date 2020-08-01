Аномальная жара в Европе. Столбик термометра - у отметки в 40 градусов

Страны Западной Европы продолжает мучить жара. Наивысший уровень погодной опасности объявили во Франции. В Лионе столбик термометра подскочил до 40 градусов. На атлантическом побережье страны зафиксировали несколько очагов лесных пожаров. Красный уровень угрозы и в Италии в 14 городах. Зашкаливает температура также в Испании - в некоторых регионах до 42. В связи с этим обязательное ношение масок становится практически невозможным - власти призывают жителей оставаться дома.

Рекордно жаркие дни фиксируют также в Британии и Бельгии.



