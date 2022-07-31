Аномальная жара в Испании в июле унесла жизни более 2 тыс. человек

Аномальная жара в Испании унесла жизни более 2 тыс. человек в июле, пишет БелТА. В прошлом году за такой же период, по данным системы мониторинга ежедневной смертности института, смертей от высоких температур было примерно в четыре раза меньше.



Из общего числа смертей более 1,3 тыс. человек был старше 85 лет, еще 470 - от 75 до 84 лет. Почти 180 умерших от жары были в возрасте от 65 до 74 лет, более 80 - от 45 до 64 лет. Кроме этого, аномальная жара стала причиной смерти десяти детей в возрасте до 14 лет.



Больше всего людей погибло 18 и 19 июля - 184 человека. В это время средняя температура по стране колебалась в районе 38-40 градусов жары.