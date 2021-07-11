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Аномальная жара в Испании - в некоторых городах до +45 °С

Юг Испании переживает аномальную, даже для своего региона, жару. Столбик термометра в некоторых городах достиг 45 градусов по Цельсию, а в ближайшие дни в долинах на юге метеорологи предсказывают +47 °С. Местные жители предпочитают в такую жару оставаться дома, а вот туристы спасаются, как могут.

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