Аномальная жара в Швейцарии

Дневная температура воздуха достигает плюс 39 градусов по Цельсию. Метеорологи говорят, что жарко будет всю неделю, поэтому в зоопарке Цюриха решили побаловать слонов замороженными яблоками. Работники зоопарка бросали лакомство прямо в бассейн вольера. Слонам десерт со льдом очень понравился.



