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Аномальная жара в Швейцарии

Дневная температура воздуха достигает плюс 39 градусов по Цельсию. Метеорологи говорят, что жарко будет всю неделю, поэтому в зоопарке Цюриха решили побаловать слонов замороженными яблоками. Работники зоопарка бросали лакомство прямо в бассейн вольера. Слонам десерт со льдом очень понравился.

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