ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Аномально сильная жара затронула свыше 140 млн жителей США

Аномально сильная жара затронула свыше 140 млн человек на западе, юге и в центре США.

Власти Орегона и Калифорнии подтвердили уже 13 смертей. В штате Невада столбики термометров с конца прошлой недели держатся на уровне 46 градусов, что на 10-15 градусов выше нормы. В Лас-Вегасе был побит температурный рекорд - 48,8 градуса. Из-за аномально высокой температуры власти создают центры экстренного охлаждения в общественных местах по всей Неваде. А медики советуют избегать посещения в эти дни Долины смерти - там сейчас 54.

Рекордно высокие температуры на нашей планете держатся уже больше года. И июнь 2024-го стал одним из самых жарких месяцев за всю историю наблюдений. В мире было на 1,5 градуса Цельсия теплее, чем в доиндустриальный период. Об этом говорится в докладе Европейской климатической службы "Коперник".

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все