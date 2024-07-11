Аномально сильная жара затронула свыше 140 млн жителей США

Аномально сильная жара затронула свыше 140 млн человек на западе, юге и в центре США.

Власти Орегона и Калифорнии подтвердили уже 13 смертей. В штате Невада столбики термометров с конца прошлой недели держатся на уровне 46 градусов, что на 10-15 градусов выше нормы. В Лас-Вегасе был побит температурный рекорд - 48,8 градуса. Из-за аномально высокой температуры власти создают центры экстренного охлаждения в общественных местах по всей Неваде. А медики советуют избегать посещения в эти дни Долины смерти - там сейчас 54.