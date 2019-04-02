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Аномальный водяной смерч сняли жители Пенанга

На кадрах огромный вихрь уходит в воду, вобрав в себя сотни тонн воды. Затем гигантская воронка прошла вдоль берега и, повиснув над многоэтажными зданиями, обрушилась на городские кварталы. О жертвах не сообщается. Повреждены десятки домов.

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