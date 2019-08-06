Анталья бьет туристические рекорды

За последние семь месяцев курорт посетили более 8 миллионов человек -это абсолютная историческая цифра для турецкого города. В прошлом году за аналогичный период количество туристов было меньше примерно на 16 процентов. Всего же за сезон Анталья ожидает до 17 миллионов иностранцев