Антарктика в центре Техаса

США по-прежнему находятся в экстремальных зимних условиях. В Далласе местные учителя провели журналистам экскурсию по замороженной школе. На стенах лед, с потолка свисают сосульки. Конечно, сейчас учеников перевели на удаленку, заниматься в таких условиях невозможно физически. Напомним, в Техасе суровая зима лишила электроэнергии миллионы людей. Несколько дней граждане мерзнут: без света, тепла и даже воды.

Кадры из Остина. Длинная очередь выстроилась в местный ресторан фастфуда. Готовить дома людям просто не на чем.



