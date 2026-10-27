Европу накрыла очередная волна массовых протестов. Так, огнем и дымом охвачен испанский Бильбао: народное недовольство там вспыхнуло из-за планов проведения публичного выступления ультраправого блогера и политического активиста Вито Килеса.

Студенческие и антифашистские организации сочли приезд консервативного спикера "фашистской провокацией" и вышли на улицы. Несмотря на то, что само мероприятие в итоге отменили из-за угрозы безопасности, антифашистский марш быстро перерос в уличные столкновения.

Эскалация произошла после того, как местная полиция для разгона активистов в лучших традициях европейской демократии применила силу. Правоохранители жестко подавили протест, пустив в ход резиновые пули и дубинки. Итог карательных мер полиции - 20 задержанных, среди которых и несовершеннолетние. Активисты обвиняют силовиков в умышленной жестокости и тотальном подавлении права на протест.

Социальный взрыв: Италию сотрясают массовые протесты

В европейском протестном марафоне участвует Италия. Граждане выходят на улицы в надежде добиться пересмотра бюджетной политики, остановить рост цен и вернуть приоритет финансированию социальных нужд, медицины и образования. Практически по всей стране прошли студенческие акции.

На юге Италии молодежь присоединилась к акциям фермеров и дальнобойщиков. Они заявляют, что из-за резкого роста стоимости жизни, высокой безработицы и цен на бензин их лишают перспектив.

В Риме манифестанты требуют прекратить итальянское участие в программах и операциях НАТО, а также в помощи Киеву.

В Неаполе лейтмотивом протестов остаются требования обеспечить экономику дешевым горючим. Итальянские силовики с протестующими не церемонятся. Против людей используют дубинки, слезоточивый газ и водометы.