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Антигуманные законы Польши раскритиковала ООН
Законы, принимаемые сеймом Польши, противоречат международному праву. Об этом заявило Агентство ООН по делам беженцев. Организация подчеркивает: новые правила, введенные Польшей якобы в ответ на ситуацию на границе Евросоюза с Беларусью, лишь усугубит страдания людей, вынужденных бежать из родной страны. Ранее Варшава экстренно приняла поправки в закон о беженцах. Теперь заявление о предоставлении убежища может просто не рассматриваться, если проситель прибыл не из государства, где он подвергался гонениям. Мигрант из третьей страны, попавший в Польшу через Россию, Беларусь или Украину, немедленно будет доставлен обратно на границу. Принятые меры объясняются тяжелой ситуацией на границе. Однако при этом Варшава от сотрудничества с Агентством ООН по делам беженцев отказывается.
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