Антикарантинные настроения в мире

В поддержку президента Бразилии вышли люди в столице страны. Народные массы требуют у национального собрания отменить меры социального дистанцирования. Демонстранты подчеркнуто заявляют о важности экономического благосостояния страны. Против карантина и изоляции протестуют и в румынском Бухаресте. Накануне сенат страны принял закон о мерах общественного здравоохранения в контексте пандемии коронавируса. Часть людей назвали законодательный акт неконституционным. Манифестанты прошлись по центральной площади Бухареста, держа флаги страны и скандируя антикарантинные лозунги.



