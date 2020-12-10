Антикарантинные протесты в Германии

Очереднаяантикарантинная демонстрация прошла в столице Германии. Работникиивентиндустрии установили у Бранденбургских ворот инсталляцию дракона, намекаятаким образом на драконовские меры правительства. В стране культурно-массовыемероприятия запрещены с весны. И долгие месяцы люди, работающие в этой сфере,остаются без денег. Так протестующие взывают к правительству об экстреннойпомощи в качестве компенсации убытковиз-за карантина.