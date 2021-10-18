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Антиковидников Литвы обвинили в госперевороте

В своем глазу бревна не видят.В Литве возбудили дело о призывах к госперевороту в отношении организатора антиковидного митинга. Оказывается - это другое. В прокуратуре считают, что организатор протеста у парламента страны, учительница литовского языка Астра Астраускайте, публично призывала к военному перевороту и насильственному свержению законно избранного правительства. Теперь ей грозит лишение свободы сроком до пяти лет.

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