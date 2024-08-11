Антимигрантский протест в Великобритании перерос в мародерство и беспорядки

Демонстрации против мигрантов в Великобритании переросли в беспорядки, погромы, мародерство, столкновения с полицией.

Новоиспеченный премьер Кир Стармер обещает тотальное возмездие. Стражи порядка получили право принимать "максимально жесткие меры" в отношении протестующих.

Министерство юстиции освобождает дополнительные места в тюрьмах, а судам рекомендовано выносить суровые приговоры в экспресс-режиме. Но разгоревшийся пожар недовольства уже не потушить.

Туманный Альбион в огне беспорядков с конца июля. Чопорные британцы отныне предпочитают старый добрый протест, который не редко, а почти всегда заканчивается погромами и столкновениями с полицией. География народного бунта - вся страна. Причем, местами можно даже заметить поколениями ненавидящих друг друга католиков и протестантов бок о бок в едином антимигрантском порыве. В полиции и прессе всех этих людей на улицах почему-то называют ультраправыми, но это еще мягко, новоиспеченный премьер разбрасывается существительными похлеще.

Эти отморозки перемещаются из одного города в другой. Необходимы полицейские меры, включая ордеры на ограничение передвижения для лиц, признанных виновными, чтобы они даже не могли сесть на поезд. Мы действуем похожим образом в отношении футбольных хулиганов. Кир Стармер, премьер-министр Великобритании

Как протестующие против мигрантов стали в глазах премьера отморозками и футбольными хулиганами вопрос, конечно, интересный. И рейтингов подобные заявления Стармеру явно не добавят, тем более что люди требуют справедливости и защиты, а не продолжения политики замалчивания насилия, исходящего от мигрантов.

"Все новости только о беспорядках и протестах ультраправых. А что насчет маленьких девочек? Эти три прекрасные девочки были убиты без причины, и у нас до сих пор нет никаких ответов", - говорят протестующие.

Причем еще каких-нибудь 10 лет назад подобный инцидент был бы расценен в Великобритании (да и во всей Европе) как террористический акт с соответствующей реакцией, последствиями и наказанием.

17-летний сын руандийских мигрантов устроил настоящую резню в детской танцевальной студии. Три девочки убиты, еще более 10 детей с ножевыми ранениями доставлены в больницы. Однако в реалиях 2024 года нападавший рассматривается как обычный, заурядный преступник. Реакция британской общественности, естественно, - ярость.

"Сегодня земля Лондона будут дрожать от шагов патриотов. Мы все сегодня выходим ради наших нерожденных внуков, наших нерожденных детей, мы должны сделать нашу страну безопасной", - скандируют протестующие.

Власти на все лады напоминают, что напавший на детей афроангличанин родился в Уэльсе, он почти свой, но что это в сущности меняет? Статистика жестока - дети мигрантов, как правило, легче поддаются радикализации. Тем более, что приезжие чаще всего не интегрируются в общество (сколько бы денег на эту интеграцию власти ни выделяли), живут общинами, дружат и общаются только со "своими". А тем временем в подобных этнических анклавах, к сожалению, процветает уличная преступность и отсутствует закон. Полиция подобные районы боится даже патрулировать. А вот разгонять дубинками недовольных творящимся беспределом или же вовсе травить их собаками - пожалуйста.

При этом нынешнее правительство лейбористов только подливает масла в огонь: в планах легализовать всех нелегально попавших в страну через континентальную Европу. А здесь и без того мигрантов из стран Азии и Африки, согласно переписи 10-летней давности, порядка 13 процентов населения, сколько сегодня - оценить невозможно. Неудивительно, что коренные британцы решили взять закон в свои руки.

Если рассматривать этот конкретный инцидент, который, по сути, стал переломным и послужил триггером для насилия и беспорядков, он открыл гораздо более серьезную проблему, которая существовала и была латентной. И это та напряженность, которую вы видите сегодня во многих странах, в том числе и в США. В людях зарождается национализм, у них появляется ощущение, что их бросили, что их свободы отрицаются, что суверенитет нации под угрозой. И многое из этого совпадает с ростом иммиграции и кризисом стоимости жизни. Стефани Элис Бэйкер, социолог (Великобритания)

Примечательно, что власти и полиция встали на сторону мигрантов и натурализованных подданных Его Величества, которые, к слову, уже вовсю громят Туманный Альбион, травят "белых" в своих кварталах, формируют вооруженные банды, которые с дубинками, ножами и мачете идут стеной на протестующих против них.

"Банды мужчин-мусульман призывают в соцсетях выходить и искать белых людей, ставить их на место", - тревожно констатируют СМИ. А Илон Маск на своей странице в сети Х предсказывает, что "гражданская война в Британии неизбежна" и активно комментирует действия властей в негативном ключе. За это ему уже грозят пальцем на Даунинг-стрит. Говорят, бизнесмен и его платформа разжигают расовую ненависть и подстрекают к насилию. А за это, между прочим, в Британии дают реальный тюремный срок. Власти Соединенного Королевства об этом вспомнили и решили таким образом подавить протесты.

"Это будет очень мощным сигналом всем, кто участвует в беспорядках, как напрямую, так и в социальных сетях. С вами, скорее всего, разберутся в течение недели", - заявил Кир Стармер.

Репрессивные меры не заставили себя ждать - число арестованных перевалило за 700, половине из них предъявлены обвинения. 120 активистов уже отправили за решетку. Сроки за участие в беспорядках - в районе трех лет, а вот за размещение в интернете информации, связанной с нарушением общественного порядка, дают уже больше трех. А самый резонансный приговор 30-летнему Джордану Плейну, которого отправили в тюрьму на восемь месяцев за то, что он изображал обезьяну в присутствии темнокожих и азиатов. Мировое сообщество как-то несолидарно молчит. А полиция рапортует - личности еще нескольких сотен подозреваемых установлены. Их арестуют в ближайшие недели.

Вы не уйдете от этого безнаказанно. Вас засняли на нательные камеры, камеры видеонаблюдения. Честно говоря, вас показывают по национальному телевидению. Вас арестуют и посадят в тюрьму на годы. Общественность должна знать, что за такие действия есть последствия. Марк Роули, комиссар полиции Лондона