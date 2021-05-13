Антимонопольная служба Италии оштрафовала Google на 102 млн евро

Итальянское антимонопольное ведомство наложило на корпорацию Google штраф в сумме 102 миллиона евро. От компании также потребовали включить в состав операционной системы Android ряд приложений. По мнению итальянцев, Google использует свое монопольное положение на рынке программного обеспечения в целях ведения недобросовестной конкуренции. Добавим, на корпорацию в Евросоюзе уже накладывали крупные штрафы, которые она успешно обжаловала: так, три года назад Google приговорили к выплате 5 миллиардов долларов.

