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Антиправительственная акция протеста в Бухаресте закончилась столкновениями с полицией
Стражи порядка применили против демонстрантов слезоточивый газ и водометы. Число пострадавших исчисляется сотнями. К этому моменту известно о более чем 400. Многие сейчас находятся в больницах. Среди них жандармы. Ядром протеста в Румынии стали граждане страны, которые живут и работают за рубежом. Перед зданием правительства накануне собрались румыны из Франции, Италии, Швеции, Германии, Норвегии и США. Главные требования - отставка левоцентристского правительства в составе Социал-демократической партии и "Альянса либералов и демократов", а также проведение досрочных выборов. Протестующие недовольны коррупцией, налоговой системой и пенсионной реформой, системой соцпомощи, уровнем развития бизнеса и сельского хозяйства. Участники акции выступают за развитие отношений с ЕС и НАТО.
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