Антиправительственные протесты в Албании привели к массовым столкновениям

Волна антиправительственных протестов с новой силой захлестнула Албанию. Уличные акции стремительно переросли в ожесточенные столкновения с полицией.

В Тиране силовики открыли огонь резиновыми пулями по толпе. Под обстрел помимо протестующих также попали представители прессы. Известно, что травмы получили два журналиста агентства Рейтер. Всего за сутки ранения различной степени тяжести получили 59 человек.

Семерых офицеров полиции отстранили от службы за превышение полномочий. Местные СМИ сообщают о массовых задержаниях: в участки доставлены более 1 тыс. человек, против 388 возбуждены уголовные дела.

Местные жители на протяжении пяти дней требуют отставки премьер-министра из-за коррупции, однако глава кабмина уходить отказывается, заявляя, что у митингующих нет четких требований.