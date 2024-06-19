Антиправительственные митинги проходят в Армении - почему действия Пашиняна только обостряют ситуацию?

В Ереване на акции против Пашиняна мужчине оторвало кисть светошумовой гранатой. Демонстранты были оттеснены полицейскими.

Заседание парламента Армении прервалось из-за потасовки между депутатами. Она началась после того, как Пашинян назвал генералов трусами и дезертирами. В последнее время руководитель этой страны делает много резких заявлений. Накануне в адрес нашей страны.

Беларусь не хочет ссориться с Арменией, уважает ее народ, готова и дальше выстраивать партнерские отношения в рамках экономического и военно-политического союзов. Однако действия Пашиняна обостряют ситуацию.