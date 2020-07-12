Антиправительственные протесты в Болгарии

Как минимум 18 человек задержали во время протестов в Болгарии. Сотни людей вышли на улицы Софии. Народ недоволен экономической ситуацией в стране, а также регулярными коррупционными скандалами. Масла в огонь подлил президент страны. Накануне он призвал правительство уйти в отставку, обвинив кабинет в связях с мафией.

Неспокойно в Израиле. Тысячи людей собрались в Тель-Авиве на акции протеста. Манифестанты потребовали финансовой поддержки государства, заявляя, что правительство не решает экономические проблемы, вызванные карантином. Отправленные на изоляцию месяцами ждут обещанной государственной помощи. Кроме того, граждане недовольны повторными ограничениями, которые на фоне нового всплеска COVID были введены на этой неделе. Безработица в Израиле достигла 21 % с тех пор, как в марте в стране был введен частичный локдаун.