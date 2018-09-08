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Антиправительственные протесты в Ираке проходят на фоне массовых беспорядков

Оперативное командование Басры ввело комендантский час в провинции. Там сотни разгневанных активистов поджигают здания местных властей и диппредставительства. Сообщается о поджоге в городской администрации и нападениях на консульства Ирана и США. Есть погибшие и пострадавшие. Отметим, что протесты в Басре продолжаются уже почти неделю. Демонстранты требуют улучшить социальное обслуживание, исключить перебои с электричеством и водоснабжением.

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