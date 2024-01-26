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Антиправительственный заговор раскрыт в Венгрии - проведено 150 обысков, задержаны 11 человек
Полиция Венгрии раскрыла масштабный заговор с целью совершения госпереворота. Проведено 150 обысков. Задержаны 11 человек. У подозреваемых конфискована взрывчатка, автоматы Калашникова, а также иное оружие. Все задержанные являлись членами группировки "Скифская Венгрия". Они позиционируют себя в качестве ультранационалистов. Госпереворот, по мнению заговорщиков, должен был спасти страну от разрушительных последствий правительственной политики. Пытались организовать свержение в момент, когда у Будапешта резко обострились отношения с ЕС. Сейчас страну пытаются лишить голоса в структурах Евросоюза. Премьера Орбана называют "путинским агентом". Совпадение не выглядит случайным. Внешнее давление слишком подозрительно совпало с попыткой заговора.
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