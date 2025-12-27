3.71 BYN
Антипремий Politico удостоились Саркози, Трамп, Коннолли и фон дер Ляйен
Западные политики продолжают развлекать мир своими провалами. Издание Politico присудило ежегодные антипремии за лучшие фейспалмы года. Среди лауреатов бывший президент Франции Николя Саркози, удостоенный "премии Аль Капоне" за "стойкость в тюрьме". Он отсидел всего 20 дней в комфортабельной камере с душем и телохранителями по соседству, но успел написать мемуары о "тяжелых испытаниях" - от шума в тюрьме до диеты из йогуртов и мюсли. Не обошли вниманием ИИ-видео.
"Премию за искусственное в искусственном интеллекте" разделили новая президент Ирландии Кэтрин Коннолли, чья фейковая отставка разлетелась по интернету, и Дональд Трамп, перепостивший ролики с собой на истребителе, который сбрасывает грязь на протестующих, и карикатурой на демократов. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен получила награду "хотя бы попыталась" за провальную борьбу с тарифами Трампа. ЕС согласился на 15-процентные пошлины от США в обмен на нулевые для американского экспорта, что в Европе назвали "капитуляцией".