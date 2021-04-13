Антирасистские протесты в США разгораются с новой силой

Начались они снова из-за убийства полицейскими афроамериканца: накануне правоохранители остановили автомобиль 20-летнего Данте Райта. В ходе проверки выяснилось, что молодой человек в розыске. При попытке задержания он попытался вырваться, а сотрудница полиции перепутала электрошокер с пистолетом и выстрелила в юношу. Он скончался на месте.



Чтобы избежать вспышки насилия, власти решили ввести в городах Миннесоты комендантский час. Однако меры не помогли. Подробнее Андрей Семченко.



Новая волна бунтов в США была лишь вопросом времени. Причина, как и почти год назад, та же - расизм. Только теперь место жертвы занял вместо удушенного Джорджа Флойда застреленный Данте Райт. Тоже по неосторожности. Массовую ярость это не успокоило. Вот уже два дня в Америке не утихают протесты.



Массовые акции быстро переросли в беспорядки. Штат Миннесота вновь стал больше похож на место боевых действий. Протестующие бросают в полицейских пиротехнику, те им отвечают слезоточивым газом.



На улицах сотни. Выбивают стекла, в магазинах опрокидывают полки и нагло грабят.



Полиция сдерживает протест решительно. Применяют светошумовые гранаты и резиновые пули. Есть среди протестующих и пострадавшие.



Пока у протестов всего два эпицентра: Миннеаполис и Бруклин-Сентер. Сейчас эти города патрулируют бойцы Нацгвардии с автоматами и спецсредствами для разгона толпы. Замечена на улицах и бронетехника. А неблагонадежные районы и вовсе обнесли металлобетонным забором, который, впрочем, от столкновений не спасает.



Ситуация показательна: новый президент-демократ не решил проблему, оставшуюся в наследство от его предшественника. Накануне белые активисты и вовсе решили провести свои митинги в противовес акциям в защиту темнокожих. Хорошего не вышло: на улицах развернулись настоящие кулачные бои.



Сейчас же в разные города стягиваются дополнительные силы полиции. В Чикаго подразделения на этой неделе лишаются выходных - власти принимают меры ввиду роста напряженности во всех штатах. А это значит, что расовая проблема еще не раз даст о себе знать.



