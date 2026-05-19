Антирекорд в Европе: в Литве массово нищают люди с ограниченными возможностями

Литва установила худший показатель уровня бедности среди инвалидов во всем Евросоюзе. Уровень риска нищеты для людей с ограниченными возможностями взлетел почти до 44 %. Это самая высокая цифра за последние 20 лет.

Правозащитники бьют тревогу. В Литве трудоустроена лишь треть граждан с инвалидностью. Национальная система образования и рабочие места практически не адаптированы под их нужды, а государственная финансовая помощь остается критически малой. Людям банально не хватает денег на еду, одежду и оплату жилья.