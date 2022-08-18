Антирекорд: пожары в Европе уничтожили 700 тысяч гектаров леса в этом году

Пожары в Европе уничтожили 700 тысяч гектаров леса в 2022 году. Это абсолютный рекорд за всю историю наблюдений. В Брюсселе попытались оправдаться тем, что в рамках механизма гражданской обороны ЕС для тушения огня в страны сообщества было направлено 29 самолетов, 8 вертолетов и 370 пожарных. Кроме того, активно используют спутниковую систему "Коперникус" для мониторинга распространения огня. Отметим, это лето стало рекордно жарким и сухим за более чем 130 лет.